Geschlechtergleichheit Der „Daddy's Girl-Effekt“ beschert Frauen höhere Löhne

So erkennen sie, ob ein Manager in einem Jahr Vater einer Tochter wurde und untersuchen, ob das die Zusammensetzung und Bezahlung der ihm unterstellten Mitarbeiter verändert hat. In ihrer dänischen Stichprobe fanden die Forscherinnen einen Beleg dafür, dass Väter von Töchtern tatsächlich umdenken. Nachdem ein Manager seine erste Tochter bekommen hat, stellt er vermehrt Frauen in Vollzeit ein, die besser ausgebildet sind und mehr verdienen. Als Folge steigt der Anteil der Frauen unter seinen Beschäftigten um 2,9 Prozent. Der Anteil der an Frauen ausgezahlten Löhne steigt um 4,4 Prozent. Dieser Effekt tritt bereits im Jahr nach der Geburt ein. Und er entsteht nicht, wenn ein Sohn zur Familie dazu kommt oder wenn die Tochter bereits das zweite weibliche Kind ist.