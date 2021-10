Gewinner des Wirtschaftsbuchpreises Ökonom Markus Brunnermeier: „Es werden immer neue Krisen kommen“

Eigentlich sollte er die Zimmerei seines Vaters übernehmen, aber dieser Plan zerschlug sich nach einer Krise in der Bauwirtschaft. Also begann Markus Brunnermeier seine berufliche Laufbahn beim Finanzamt im heimatlichen Landshut. Auf dem zweiten Bildungsweg holte der heute 52-Jährige schließlich sein Abitur nach und legte den Grundstein für eine beeindruckende Karriere. Brunnermeier studierte Volkswirtschaft in Regensburg, ging an die London School of Economics und lehrt seit 2006 als Ökonomie-Professor an der Princeton University in den USA.