GIGA Gipfel 2022 im Livestream: Diese Chancen bieten die Weltprobleme

Der Begriff passt wie kaum ein zweiter in diese Zeit: Stapelkrisen. Experten meinen mit dem Wort Großkrisen, die sich wie Perlen an einer Kette aneinanderreihen – so wie das eben momentan der Fall ist. Zuerst dominierte die Coronapandemie das Weltgeschehen, ehe Russland die Ukraine überfiel und der Krieg einen Energiepreisschock auslöste, der nun zu einem Wirtschaftsabschwung führen könnte – und zwischendrin geht es auch mal um die Rettung des Weltklimas. All diese Krisen führen zwar zu neuen Herausforderung für Politik, Wissenschaft und Unternehmen. Aber sie bieten auch Chancen – und um die soll es auch beim GIGA Gipfel 2022 gehen.