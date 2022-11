Giga Gipfel 2022 „Wir sind ein Krisenprofiteur, kein Kriegsprofiteur“

Auch Eva van Pelt ist überzeugt: „Wir haben lange über Digitalisierung gesprochen, jetzt sprechen wir vor allem über Diversifizierung.“ Die Wirtschaft müsse sich von der Illusion verabschieden, dass Produktion rein regional funktionieren kann. In der Eppendorf Group treibt sie selbst die Diversifizierung der Märkte und Produktionsstätten an. „Das macht uns für kommende Krisen sicherer“, so van Pelt. Das Unternehmen mit Produktionsstätten in China und Russland, will sich auch in den USA breiter aufstellen.