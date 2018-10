Glücksatlas zeigt Widersprüche Pendler könnten es besser haben

Pendeln ist Gift für die Lebenszufriedenheit der meisten Menschen. So lässt sich in einem Satz der an diesem Donnerstag vorgestellte Glücksatlas der Deutschen Post zusammenfassen. Schwerpunktthema war in diesem Jahr neben der allgemeinen Zufriedenheit der Menschen in Deutschland der Weg zur Arbeit. Die darauf verwendete Zeit wirkt sich in den meisten Fällen negativ auf das Befinden der Arbeitnehmer aus. 54 Prozent derer, die mindestens 40 Minuten pro Arbeitsweg brauchen, sagten demnach, dies verschlechtere ihre Lebensqualität. Grundlage sind Antworten von 5100 Menschen, die zwischen April und Juni dieses Jahres befragt wurden.