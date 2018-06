Aber warum machen sich Unternehmen überhaupt so viele Gedanken über die Inneneinrichtung? Laut einer Umfrage des Industrieverbands Büro- und Arbeitswelt (IBA) sind sich 78 Prozent der Arbeitnehmer sicher, dass die Arbeitsplatzgestaltung ihre Produktivität direkt beeinflusst. Und tatsächlich: Wohlbefinden im Büro zu schaffen, das sei für Arbeitgeber ein wichtiger Hebel, um sich beliebt zu machen, sagt Udo-Ernst Haner vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO).



Außerdem erleichterten Rückzugsorte das konzentrierte Arbeiten in der geforderten hohen Geschwindigkeit. Spielmöglichkeiten wiederum regten zum Austausch und zur Bewegung an. Und unterschiedlich gestaltete Arbeitszonen würden die Mannschaft auf neue Gedanken bringen.



Kurzum: Eine schöne Inneneinrichtung zielt darauf ab, dass Mitarbeiter kreativer sind – und womöglich gerne auch mal was länger im Büro bleiben, ohne auf die (Stech-)Uhr zu schauen. „Arbeitgeber können nicht verlangen, dass Mitarbeiter innovationsorientiert und flexibel arbeiten, ihnen dann aber eine Umgebung anbieten, in der sie von 9 bis 17 Uhr brav an einem Tisch im Büro sitzen“, sagt Haner.