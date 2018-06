Die Idee einer informellen Bürolandschaft stammt übrigens aus Deutschland. Das Quickborner Team um den Organisationsberater Eberhard Schnelle wollte bereits Ende der Fünfzigerjahre offene und frei fließende, möglichst nicht rechtwinklige Grundrisse für Büros nutzen, schwärmte von flexiblen und anpassungsfähigen „Lebenswelten“ für die Beschäftigten – ein krasser Bruch mit der damaligen Konvention schachbrettartig gefüllter Großräume.



Entsprechend führte Duffy, einer der Gründer des Londoner Architekturbüros DEGW, das Wort „Bürolandschaft“ ins Englische ein. Das, was er unter „New Office“ versteht, sieht er in einer Linie mit den revolutionären Entwürfen des Quickborner Teams.



Allein, revolutionär ist heute gar nichts mehr – und das Ausgefallene längst selbst zur Norm geworden. Es entstehen lauter Bürogebäude und -räume, die unangepasst sein wollen – und sich in ihrem unbedingten Willen nach Andersartigkeit stark ähneln. Denn am Ende sollen die Architekten immer wieder den gleichen Selbstbildern der Konzerne Kontur verleihen.