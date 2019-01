Hehre Ziele für 2019 Werfen Sie Ihre guten Vorsätze noch heute über Bord!

Den Entschluss erkennen Sie einfach: Sie wollen wirklich und überwinden notfalls auch Hindernisse, um dahinzukommen. So, wie Sie vielleicht einen Weg finden, die Einladung zu einer Hochzeit so zu arrangieren, dass Sie dennoch zum Heimspiel ihres Lieblingsteams kommen. Sie wollen das. Da findet sich ein Weg. So bahnen sich die Entschlüsse in unseren Leben den Weg in den Alltag.