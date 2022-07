Hitzewelle 1,5 Liter Wasser am Tag? „Das gilt nur für Menschen, die im Beruf nicht sehr aktiv sind“

Wie viel sollte man am Tag trinken?

Das hängt von individuellen Faktoren ab wie beispielsweise dem Körpergewicht – grob geschätzt benötigen wir etwa 2,5 Liter Wasser am Tag. Damit ist auch Wasser gemeint, das in der Nahrung enthalten ist, beispielsweise in Obst und Gemüse. Zieht man das ab, kommt man auf etwa 1,5 Liter Wasser am Tag im Schnitt. Das gilt aber nur für Menschen, die im Beruf nicht sehr aktiv sind. Mit dem Alter ändert sich das, die Flüssigkeitsverluste werden weniger. Deshalb haben ältere Menschen auch weniger Durst.