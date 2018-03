Hyperagilität Hinter New Work steckt eine alte Idee

Das Projekt führte die beiden Frankfurter auch selbst aus der gewohnten Arbeitsumgebung hinaus ins Selbstexperiment. Und siehe da: Die Menschen, die sie in Lissabon, Barcelona, Kopenhagen, Amsterdam, Edinburgh, Berlin, München und der eigenen Heimatstadt trafen, waren eben nicht nur junge Hipster mit Laptops auf den Knien. Einige waren überzeugte Einzelkämpfer, andere gingen nach einer langen Karriere in festen Strukturen bewusst eigene Wege, wieder andere fühlten sich in der Welt zuhause und sahen ihre Qualifikation als Sicherheit – nicht den jeweiligen Arbeitgeber. Zum Beispiel die aus China stammende Camellia Xueyi Yang, die nach Stationen in Frankreich und Deutschland in Amsterdam als UX-Entwicklerin arbeitet. Sie gibt im Interview mit den Recherchereisenden zu Protokoll, ihre Sicherheit sei sie selbst. Trotzdem wünscht sie sich Führung, die klare Ziele vorgibt, „um mich daran messen zu können“.