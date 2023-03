Hypnotherapie Wie Hypnose Stress lindern kann

In der zweiten Sitzung kam S. an einen Punkt, an dem sie sich an die Trennung der Eltern und den damit verbundenen Auszug von Vater und Bruder erinnerte. Und an einen Satz, den ihr Bruder sagte: „Hey, wir bleiben aber doch Geschwister.“ Da merkte sie, dass sie die Scheidung und dieser Tag viel mehr bedrückt und geprägt hatten, als es ihr bewusst gewesen war. „Es hat mich blockiert und durch die Hypnose hat sich etwas gelöst.“ Der von Tränen begleitete Schlüsselmoment habe ihr sehr geholfen, sagt S. „Seitdem hatte ich keine einzige Panikattacke mehr. Ich würde jederzeit wieder eine Hypnotherapie machen.“ Nach vier Sitzungen war Schluss. Sie war zu diesem Zeitpunkt privat versichert, die Krankenkasse übernahm die Kosten.