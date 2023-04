Hypnotherapie Hilft Hypnose gegen Stress?

Vor der ersten Hypnose spricht er darum mit seinen Patienten über ihr Anliegen, ihre Erfahrungen und Lösungsansätze. „Wenn sie Stress auf der Arbeit haben, erörtern wir zum Beispiel zunächst: Was ist das Ziel? Was bräuchte ich, um besser mit der Situation zurechtzukommen? Und worauf habe ich überhaupt Einfluss?“ Dieses Gespräch setze meist bereits einen unbewussten Prozess in Gang und leite die anschließende Hypnose in eine hilfreiche Richtung.



In ihren Sitzungen saß Katharina S. mit geschlossenen Augen und gemütlich in eine Decke gehüllt auf einem Sessel und erlebte ein ganz besonderes Gefühl der Entspannung, das sie so noch nicht kannte: „Du schläfst nicht, aber bist trotzdem tiefenentspannt. Dein Puls fährt total herunter.“