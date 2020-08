ifo-Studie In der Coronakrise haben Schüler ihre Lernzeit halbiert

An diesem Donnerstag kehren die Hamburger Schüler zurück, in einer Woche die in Nordrhein-Westfalen und bis Ende August sind die Sommerferien dann außer in Bayern und Baden-Württemberg überall vorbei. Erstmals seit den coronabedingten Schließungen sollen die Schüler dann wieder täglich in die Schulen kommen, in einer Art Regelbetrieb unter strengen Sicherheitsmaßnahmen.