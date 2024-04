Influencer vor Gericht Verfahren gegen Ron Bielecki steht vor der Entscheidung

20 Minuten dauerte der Auftritt vor Gericht. Ron Bielecki, 25-jähriger Influencer, soll zwischen Oktober 2021 und Mai 2022 in seinen Streams auf der Plattform Twitch, auf der ihm 145.000 Menschen folgen, für illegales Glücksspiel geworben und daran teilgenommen haben. Am ersten Prozesstag im vergangenen Herbst überrumpelte sein Verteidiger die Staatsanwaltschaft: Bielecki sei nicht der Betreiber der Plattformen, auf denen die Aufzeichnungen der Streams hochgeladen worden seien; die Werbung sei nachträglich in die Videos hineinmanipuliert worden, ohne Wissen seines Mandanten.