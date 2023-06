Ingenieurmangel in Deutschland Elektrotechnik schon in der Grundschule verankern

So manch einen Elektrotechniker macht es da stutzig, warum sich für diese ganzen Anwendungsfelder in Deutschland nur wenige interessieren. Die Zahl an Erstsemestern sinkt. Es gibt immer weniger Absolventen und noch weniger Begeisterte, die dann den Weg in die Forschung einschlagen oder in die Industrie gehen. Das Problem: Selten werden die einschlägigen Inhalte und vor allem die technischen Errungenschaften, die wir in unserem Leben jeden Tag nutzen, mit dem Fach verbunden. Wer also soll die Energiewende angehen? Wer entwickelt die energieeffiziente Computertechnologie für die zukünftige KI Made in Germany?