Jobhopping Warum wechseln junge Menschen häufiger den Job als Babyboomer?

„Wenn ich über 50 bin, ist mir ein Wechsel zu risikoreich. Wenn ich bereits seit 20 oder 30 Jahren in meinem Unternehmen bin, muss ich meine Komfortzone verlassen“, erklärt Irène Kilubi, Buchautorin und Generationsexpertin. Zudem sich die Mitarbeitenden über die Jahre einiges in dem Unternehmen aufgebaut haben: Einkommen oder auch die Wertschätzung der Führungsebene. In dem neuen Beruf könnte es passieren, dass sie sich erst wieder dahin hocharbeiten müssen. „Der Wunsch nach Sicherheit ist bei den Boomern viel stärker ausgeprägt als bei den anderen Generationen“, begründet Kilubi.



Im Allgemeinen sind die Deutschen im Gegensatz zu anderen Nationen deutlich weniger wechselfreudig. Eine Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zeigt nur eine geringe Fluktuation als beispielsweise vergleichsweise in den USA. Dort gab es während der Coronapandemie eine große Kündigungswelle. In Deutschland zeigte die sich allerdings nicht.