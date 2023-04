Jobsuche per KI So kann ChatGPT bei Bewerbungen helfen

Aufgabe: „Verfasse ein Bewerbungsschreiben für eine Stelle bei der Cyberabwehr der Bundeswehr!“

„Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bewerbe ich mich als IT-Spezialist bei der Bundeswehr in der Cyberabwehr. Mit meinem Master-Abschluss in IT und meiner umfassenden Erfahrung in der Informationssicherheit bin ich fest entschlossen, meine Expertise und mein Fachwissen in einem anspruchsvollen Umfeld einzubringen, um die Cyberabwehr der Bundeswehr zu stärken, insbesondere vor dem Hintergrund des aktuellen Konflikts in der Ukraine.

Als IT-Spezialist ist mir bewusst, dass Cyberangriffe zu den modernen Bedrohungen gehören und die Sicherheit unserer IT-Infrastruktur von größter Bedeutung ist. Insbesondere in Zeiten von geopolitischen Spannungen und Konflikten wie dem aktuellen Krieg in der Ukraine ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Bundeswehr über eine robuste und effektive Cyberabwehr verfügt, um potenziellen Bedrohungen entgegenzuwirken.

Ich bin überzeugt, dass meine Qualifikationen und Erfahrungen in der IT-Sicherheit, inklusive meiner Fähigkeit, Sicherheitslösungen zu implementieren, Sicherheitsvorfälle zu analysieren und zu bekämpfen, sowie Mitarbeitende in IT-Sicherheitsbewusstsein und Best Practices zu schulen, einen wertvollen Beitrag zur Stärkung der Cyberabwehr der Bundeswehr leisten können.

Des Weiteren bin ich mir des Sondervermögens „Ertüchtigung“ der Bundeswehr bewusst, das zur Verbesserung der Fähigkeiten und Ausrüstung der Bundeswehr dient, einschließlich der Cyberabwehr. Ich bin bereit, meine Fähigkeiten und Kenntnisse einzubringen, um die Ziele und Anforderungen dieses Sondervermögens aktiv zu unterstützen und zur weiteren Stärkung der Bundeswehr beizutragen.

Es wäre mir eine Ehre, Teil der Cyberabwehr der Bundeswehr zu sein und meinen Beitrag zur Sicherheit unseres Landes zu leisten. Ich stehe Ihnen gerne für weitere Informationen oder ein persönliches Gespräch zur Verfügung.“