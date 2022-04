Was aber passiert gerade im Job? Mittlerweile kommen viele wieder ins Büro und greifen wieder mehr Kolleginnen und Kollegen zur OP-Maske (lassen die FFP2 also weg). Und einige fragen sich, warum sie etwa in der Kantine Abstand halten sollen, wenn es sich doch im öffentlichen Restaurant wieder viel enger knubbele. Die Inzidenzen sinken, der Respekt vorm Virus bröckelt. Und der Bundesgesundheitsminister hält in seiner Not mit Visionen von Killermutanten gegen, die alles Schlechte von Delta und Omikron in sich vereinen. Um uns schon im April auf den kommenden Winter einzustimmen.