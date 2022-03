Weil der Vorteil der freien Rede ist, dass Sie Ihre Inhalte intuitiv so formulieren, wie wir auch sonst in Alltagsgesprächen spontan formulieren. Der Reiz daran, es in Reden genauso zu machen, ist nicht, dass es dann so schön gewohnt klingt. Sondern, dass es dann so schön verständlich wird. Das von Ihnen Gesagte geht rein in den Bauch wie warme Honigmilch. Warum?