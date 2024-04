In Plochingen ist es theoretisch jedem Schüler und jeder Schülerin der Testklasse des siebten Jahrgangs an zwei für alle festgelegten Tagen pro Woche möglich, morgens spontan zu entscheiden, ob sie sich früh aus dem Bett schälen und an einer Doppelstunde Unterricht teilnehmen oder lieber liegenbleiben und erst zur dritten Stunde erscheinen. Betroffen sind hier die Hauptfächer Deutsch und Englisch. Das Ganze allerdings unter einer heiklen Bedingung: Wer am Gleitzeit-Morgen nicht zum Unterricht in der Schule erscheint, muss den für diese Doppelstunde vom Lehrer angekündigten Lernstoff selbständig erarbeiten. Nicht zwangsläufig direkt an diesem Gleitzeit-Vormittag, aber eben bis zur nächsten Stunde des betroffenen Faches.