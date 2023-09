Ich habe jüngst an einem Workshop für gendergerechte Sprache im Journalismus teilgenommen, in dem es auch darum ging, das * zu umgehen, um der Mehrheit der Konsumierenden von Text, Fernsehen und Radio entgegenzukommen: Dort wurde dann aus „Polizist*innen“ die „Polizei“ (was weniger persönlich ist, weil dort Menschen gegen eine Institution ausgetauscht werden). Schüler*innen würden zu Lernenden, was sie von Studierenden nicht mehr unterscheidbar macht. Das Ergebnis: Es ist kaum möglich, genderneutral und gleichzeitig im in Umfragen belegten Sinne der meisten Medien-Nutzenden zu formulieren, ohne den Sinn der Inhalte zu verändern, würde man das Prinzip ohne Ausnahmen durchziehen. Das ist ebenfalls keine gute Lösung.



Lesen Sie auch: Fünf Gründe gegen „German Gendering“



Dennoch kann es ja das hehre Anliegen sein, einer Minderheit in unserer Gesellschaft, die sich bei den bisherigen Konventionen ausgegrenzt fühlt, irgendwie sprachlich entgegenzukommen.