Ich kann es nicht oft genug sagen: Wenn wir vor anderen reden, dann tun wir das ja nur für einen einzigen Zweck. Wir wollen von unserem Standpunkt überzeugen. Das Gleichnis ist dabei Ihr bester Freund. Alles was neu, unbekannt und unverstanden ist, also alles, an das die Zuhörer noch keinen gedanklichen Haken gemacht haben, zu dem sie sich noch keine Meinung gebildet haben oder die Meinung noch nicht gefestigt ist, ruft nach einem Gleichnis. Denn Ihr Publikum sitzt da und fragt sich: Was soll ich davon halten?