Der erste Reflex, den die meisten von uns haben, ist der, sich zu fragen: „Welche Fakten habe ich dazu drauf?“ Weil wir das in der Schule so gelernt haben: Die richtige Antwort ist die, die der Fragesteller hören will. Und da ging es damals in der Schule in vielen Fällen um objektiv nachprüfbares Wissen. Das BVerfG: Stellung im Gefüge der staatlichen Gewalten, Gründung, namhafte Vorsitzende und so weiter. Wenn Sie das nicht drauf haben, aber in diesen Kategorien antworten wollen, dann gute Nacht.



Wenn Sie sich nur fragen, was der Fragesteller wohl gerne hören möchte, begehen Sie einen verheerenden Irrtum. Denn im dümmsten Fall stehen Sie mit leeren Händen da. Unnötig!