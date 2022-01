Dieser Schritt kommt dem am nächsten, was viele Erfolgreiche beschreiben: Aale dich in den schönen Gedanken an den Erfolg. In unserem Beispiel etwa daran, wie grandios es wäre, mit dem Laptop in einer Strandhütte mit Blick auf das Meer eine Seite nach der anderen geniale Texte zu entwickeln. Oder der Moment, in dem wir den Briefkasten öffnen und darin liegt das erste Exemplar des Erstlingswerks frisch aus der Druckerei. Oder der erste Auftritt als Erfolgsautor oder -autorin bei Markus Lanz.