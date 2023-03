Karte zum Gender Pay Gap Große Karte: Wo die Lohnlücke am größten ist – und wo Frauen sogar mehr verdienen

Diese Einordnung bestätigen auch die Zahlen des IAB. Schaut man sich etwa Dessau-Roßlau im Vergleich zum Bodenseekreis an, der mit einer Lohnlücke von fast 40 Prozent zugunsten der Männer das andere Extrem bildet, zeigen sich in den verbreiteten Berufsbildern deutliche Unterschiede. Während am Bodensee Männer am häufigsten in der gutbezahlten Maschinenbau- und Betriebstechnik arbeiten, finden sich in Dessau-Roßlau die meisten Jobs in niedrig vergüteten Bereichen wie Lagerwirtschaft und Postzustellung. So beträgt das Tagesbruttoentgelt der Männer im Bodenseekreis knapp 165 Euro, in Dessau nicht mal 102 Euro. Zwar verdienen auch die Frauen im Süden besser (110,61 Euro) als in Dessau-Roßlau (103,75 Euro), der Unterschied ist jedoch deutlich kleiner.