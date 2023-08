KI-generierte Bewerbungsbilder Vom Strand-Selfie zum LinkedIn-Profilbild

Ich habe zwar viele Fotos auf meinem Handy. Aber bei den meisten Bildern gibt es ein Manko. Mal sitzt eine Sonnenbrille auf meinem Kopf. Mal sind Freundinnen oder Freunde mit drauf. Mit viel Mühe finde ich schließlich doch zehn Bilder, die einigermaßen okay – aber bei weitem nicht optimal sind. Deshalb muss ich mich auf einige Abstriche bei den generierten Bildern einstellen. So „easy“ war es dann also doch nicht. Danach muss ich nur noch meine E-Mail-Adresse angeben und bezahlen.



Für knapp zehn Franken bekomme ich dann meine KI-generierten Bewerbungsbilder. Nach etwa 90 Minuten soll ich eine Mail mit über 60 Bildern erhalten. Davon sollen die meisten allerdings Artefakte enthalten. Also Fehler, die nicht zum Foto passen, wie beispielsweise ein zusätzlicher Arm. Die Macher der Webseite versprechen aber ein sehr gutes und drei bis vier gut generierte Bilder, weisen aber auch nochmal daraufhin, dass je besser die hochgeladenen Bilder sind, desto besser auch die generierten Portraits werden.



Nach rund einer Stunde landet die Mail von Formalframe in meinem Postfach. 62 generierte Bilder sind es schließlich geworden. Doch die meisten sind wie zu erwarten nicht brauchbar. Es sind sehr merkwürdige Bildfehler dabei. Aber auch seltsame Bildausschnitte. Mein Highlight ist ein generiertes Ganzkörperbild mit einem sehr seltsam definierten Gesicht: