„Können sich nicht dagegen wehren“ Was Menschen in der Stadt krank macht

Ist die Stadt also per se ungesünder?

Nein, dafür hat die Stadt zu viele Vorteile. Und am Ende überwiegen diese für die meisten Menschen auch. Sonst würden Sie nicht in Köln und ich nicht in Berlin leben. Die soziale und kulturelle Stimulation tut uns gut. Die Bildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten sind besser. Wir können uns einfacher den eigenen Neigungen entsprechend entfalten. Und auch die bessere Gesundheitsversorgung hilft, denn medizinischer Fortschritt kommt zuerst in den Städten an. Deswegen ist es weiter eine gute Idee, in der Stadt zu wohnen.