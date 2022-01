„Können sich nicht dagegen wehren“ Was Menschen in der Stadt krank macht

Viele Menschen nutzen die neue Arbeitswelt zum Umzug aufs Land und unterschätzen die Kehrseite des Idylls. (Mehr dazu erfahren Sie hier.) Ein Gespräch über die Vorteile der Flucht aufs Land, die Schattenseiten – und die Hintergründe.



WirtschaftsWoche: Herr Adli, als Psychiater interessiert man sich ja nicht notwendigerweise für Stadtplanung und Architektur. Wie kamen Sie auf den Zusammenhang zwischen urbanem Leben und Stress?

Mazda Adli: Mich hat immer interessiert, was unser Stressempfinden beeinflusst und welche Faktoren zu psychischen Krankheiten führen. Es gibt zum Beispiel epidemiologische Daten, die zeigen, dass Menschen, die in der Stadt leben doppelt so häufig an Schizophrenie erkranken. Wer zusätzlich noch in der Stadt aufgewachsen ist, erkrankt sogar fast drei Mal so häufig. Auch Angsterkrankungen und Depression finden sich in der Stadtbevölkerung häufiger. Mich interessiert welche Rolle Stress dabei spielt.