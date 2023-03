Kognitive Leistungsfähigkeit Wie Sport sich aufs Gehirn auswirkt – und was dabei wichtig ist

Stefan Schneider, der an der Sporthochschule Köln forscht, zieht einen Vergleich heran, um zu erklären, was im Gehirn passiert: Wie ein Computer, der heruntergefahren wird, führe Bewegung dazu, dass Aktivität im Frontalkortex abnehme. Dieser Teil des Gehirns ist dafür zuständig, Informationen aufzunehmen, zu bewerten und zu analysieren sowie Handlungen zu initiieren. Diese Aktivität verlagere sich hin zum sogenannten motorischen Kortex – dieser benötige quasi die Rechnerkapazität, um Bewegungen auszuführen. „Das Gehirn ist limitiert in dem, was es leisten kann und setzt die Ressourcen entsprechend ein“, sagt Schneider. Dadurch, dass das Gehirn seine Ressourcen umschichtet, entstehe eine Art Neustart im Frontalkortex, der dann wiederum dazu führe, Stress zu bewältigen.



Schneider betont dabei aber auch einen Faktor, der nicht fehlen dürfe: Spaß an der ausgeübten Sportart. Dazu gehöre auch, eine passende Intensität zu finden und den richtigen Zeitpunkt am Tag. Sonst sei Bewegung eher etwas, das zusätzlich stressen könnte – statt wie gewünscht dazu zu führen, dass beispielsweise eine Managerin nach einem langen Arbeitstag abschalten kann.