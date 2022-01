Kosten einer Auslandsüberweisung 2022 Was kostet eine Auslandsüberweisung und wie lange dauert sie?

Im Jahr 2021 wurden aufgrund der Coronakrise so viele Online-Bestellungen getätigt wie nie zuvor – der Onlinehandel auf Amazon und Co. boomt durch die weltweite Pandemie. So kaufen aktuell 94 Prozent aller Internetnutzer in Deutschland online ein. Allein in Deutschland wurden 2021 auch 72,8 Milliarden Euro im E-Commerce-Markt umgesetzt.