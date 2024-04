Kosten einer Auslandsüberweisung 2024 Was kostet eine Auslandsüberweisung und wie lange dauert sie?

Im Jahr 2021 wurden aufgrund der Coronakrise so viele Online-Bestellungen getätigt wie nie zuvor – der Onlinehandel auf Amazon und Co. boomte durch die weltweite Pandemie. Doch auch ohne Pandemie boomt der Onlinehandel weiter, zeigen Daten des Statistischem Bundesamtes. Demnach gaben Personen im Alter von 16 bis 74 Jahren hierzulande an, schon einmal online eingekauft zu haben. Damit liege Deutschland im EU-Ranking auf Platz acht. Vor allem in den Niederlanden stand Onlineshopping hoch im Kurs. Dort kam die entsprechende Altersgruppe auf 95 Prozent. In der EU war Kleidung mit etwa 70 Prozent besonders beliebt.