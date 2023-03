Kreislaufwirtschaft Ökologisch und edel? Das kann das geliehene Büro-Outfit

In diese Richtung gehen Unown und WeDress bereits. Die eigentliche Zukunft sehen beide nicht mehr im direkten Privatkundengeschäft. Stattdessen positionieren sie sich als Softwareunternehmen. WeDress will eine White-Label-Softwarelösung für Unternehmen entwickeln, die das ergänzende Mietmodell damit in ihren eigenen Onlineshop einbinden können, Unown bietet so ein Modell zum Verkaufen und Leasen bereits an. „Das könnte dann so aussehen, dass Kunden neben dem Kaufpreis auch direkt den fürs Leasing sehen“, sagt Ahrens. Eine erste Kooperation hat Unown mit dem Modehändler Marc O‘Polo abgeschlossen. Sogar Großhändler H&M bietet Mitgliedern inzwischen nach einer Beratung an, die eigene Mode auch zu leihen. H&M Rental heißt der Versuch. In Deutschland ist H&M Rental in Berlin gestartet, je nach Kleidungsstück liegt der Preis für fünf Tage Leihzeit zwischen zehn und 45 Euro.