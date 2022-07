Kundenansprache Unternehmen gendern im Sinne der Kunden

Für Beraterin Küng ist es „eine opportunistische oder mindestens taktische Abwägung“, wie weit ein Unternehmen geht. Und genau so hält es offenbar auch der Pharmakonzern Bayer. Dieser hat nach eigenen Angaben einen Leitfaden, der sich an „genderwillige Beschäftigte“ richtet. In der Außendarstellung aber solle auf solche Formulierungen verzichtet werden, „weil wir wissen, dass deren Zielgruppen gegenderte Formulierungen nicht schätzen“, antwortete das Unternehmen kürzlich in einer Umfrage der WirtschaftsWoche.