Kylie Jenner Vom Fernsehpromi zur Milliardengründerin

Im Jahr 2007 startete im amerikanischen Fernsehen eine neue Serie – Keeping up with the Kardashians. Der Inhalt ist schnell erzählt: Eine reiche Familie wird dabei gefilmt, wie sie ihr Leben führt. Eines der Kinder war Kylie Kristen Jenner, damals zehn Jahre alt. Heute ist sie 20 – und hat ein geschätztes Vermögen von 900 Millionen Dollar.