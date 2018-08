Lampenfieber Immer dahin, wo die Angst ist

So ist das Lampenfieber besser geworden, nach und nach, durch permanente Übung. Kappelt hat gelernt, mit sich selbst umzugehen. Mehr noch: Die Auftritte vor Publikum beginnen, ihm Spaß zu machen, weil er merkt, dass er sich freireden kann, erst stockend, dann immer flüssiger, mit einem „Untergefühl von Sicherheit“, sodass er sich nicht mehr so „maximal klein“ fühlt, sondern das Gefühl hat „zu wachsen“ – manchmal über sich selbst hinaus.



Kappelt hat damit eine entscheidende Grenze überwunden zwischen dem, was Psychologen störendes Lampenfieber nennen, und dem, das sie als motivierend einschätzen. Leistungsmindernde Angst hemmt die Konzentration, blockiert den Bewegungsfluss, verengt die Raumwahrnehmung und den Wortschatz. Moderates Lampenfieber hingegen wirkt beflügelnd: Es hält wach, schärft die Sinne, spitzt die Aufmerksamkeit zu – auf das Hier und Jetzt.