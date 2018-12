Lange nicht gesehen? Wagen Sie den Weihnachtsbesuch in der Heimat

Damit sind wir nicht allein. In ihren Dreißigern und Vierzigern machen viele Menschen eine bewegte Zeit durch: Sie machen Karriere, wechseln schnell die Jobs, ziehen oft um. Manche bekommen parallel dazu auch noch Kinder und ziehen sie groß. Mit den vielen Verpflichtungen wird die Zeit für alte Freunde knapp, dafür treten neue Menschen in unser Leben.

Aber enge Freundschaften, so wie in der Schule oder während des Studiums, sind in unseren globalisierten Zeiten kaum noch zu knüpfen. Denn dafür haben US-Soziologen schon in den 1950ern drei simple, aber kaum noch real existente Bedingungen ausgemacht: Nähe, Wiederholung – und eine entspannte Umgebung.