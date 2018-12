Lange nicht gesehen? Wagen Sie den Weihnachtsbesuch in der Heimat

Die Treffen mit den alten Freundinnen bringen mich auf ganz neue Gedanken. Warum wollte ich eigentlich erst zurückkommen, wenn ich so richtig erfolgreich bin? Was heißt überhaupt Erfolg? Paris, Berlin, Moskau, je weiter weg, desto fulminanter würde die Karriere sein, so dachte ich.

Aber immer, wenn ich es mal wieder „geschafft“ hatte, einen (vermeintlichen) Mega-Job zu ergattern, internationales Parkett zu bespielen, exotische Auslandsgeschichten im Gepäck, dann blieb einfach keine Zeit für einen Besuch. Ja, sicher, kurz zu den Eltern am Vierundzwanzigsten. Dann gleich weiter auf die After-Christmas Party bei meinem Grundschulfreund in der benachbarten Großstadt. Dort, wo wir In-die-Welt-Zerstreuten, kinderlosen Heimatnest-Boykottierer uns seit nunmehr 20 Jahren nach der elterlichen „Bescherung“ trafen. Und dann auch schnell wieder zurück an den Arbeitsplatz.