Lebenserwartung in Deutschland Wie alt werden Frauen und Männer in Deutschland?

Der Anstieg der Lebenserwartung bei Geburt vollzog sich bis zur Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts sehr schnell. So erhöhte sich die Lebenserwartung zwischen 1870 und 1950 innerhalb von achtzig Jahren für Männer um 29 Jahre und für Frauen um 30 Jahre. Von 1950 bis in die zweite Hälfte des Jahrhunderts hinein stieg die Lebenserwartung für Männer um 10,6 Jahre, die Frauen wurden mit mehr als 11 Jahren Abstand zu 1950 im Jahr 2000 schon 80,8 Jahre alt. Die Männer werden erst im Jahr 2030 eine Lebenserwartung von mehr als 80 Jahren erreichen, die Frauen dagegen kratzen in diesem Jahr mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 84,8 Jahren bereits an der 85-Jahre-Marke. Dies würde im Vergleich zum Jahr 1970/80 beispielsweise einen Anstieg um etwa zehn Jahre bedeuten. Die durchschnittliche Lebenserwartung der Männer wird in demselben Zeitraum, also von den Siebzigern bis zum Jahr 2030 ebenfalls um mehr als zehn Jahre ansteigen.