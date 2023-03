Legal All Stars 2022: Arbeitszeitgesetz: Vor diesen Problemen stehen die Unternehmen

Alexandra Groß sitzt der Gesellschaft der führenden PR- und Kommunikationsagenturen (GPRA) in Deutschland vor. Sie sagt: „Arbeitszeiterfassung ist unser kaufmännisches Fundament in den beratenden Berufen.“ Nur was erfasst wird, kann auch abgerechnet werden. „Billable hours“ heißen die auf einen Kunden gebuchten Stunden. Und jeder in der Branche weiß: Sie bilden nur einen kleinen Teil der Arbeitszeit ab. „Es gibt keine Stechuhr in unserer Industrie, sondern wir operieren mit Vertrauensarbeitszeit“, sagt auch Groß. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen würden ihre Stunden selbst ein- und nachtragen. Aus Groß“ Sicht habe sich das bewährt, die GPRA habe zudem unter ihren Mitgliedern ein Gütesiegel für das Agenturmanagement eingeführt. Das Zertifikat erfordert unter anderem den Nachweis einer ordentlichen Stundenerfassung. Die GPRA glaubt, so die gesetzlichen Anforderungen umzusetzen.



Lesen Sie auch: „Wegen eines Gangs zur Waschmaschine bricht die Wirtschaft doch nicht zusammen“



Susanne Hoffmann, Geschäftsführerin von der PR- und Marketingagentur Palmer Hargreaves, weiß um die Gefahr der Selbstausbeutung, die in der Vertrauensarbeitszeit liegt. Deshalb führe ihre Agentur Stichproben in unregelmäßigen Abständen durch. Seit 2020 erfasst die Agentur die Arbeitszeiten in ihrer Belegschaft täglich. Doch auch Hoffmann sagt, sie erwarte „eine Welle der Bürokratiefrustration“.



Eine Branche, die die rechtlichen Anforderungen ganz genau kennen muss, sind die Großkanzleien. Sie beraten Unternehmen bei der Umsetzung des Urteils am Bundesarbeitsgericht. Für ihre Kunden leisten die hoch dotierten Anwälte oft zahlreiche Überstunden – mit dem klassischen Achtstundentag war das in der Vergangenheit selten vereinbar. Doch auch hier muss ein Umdenken stattfinden. Sören Seidel, Arbeitsrechtler der Wirtschaftskanzlei CMS sagt: „Es hat über den entschiedenen Einzelfall hinaus Signalwirkung und wird insbesondere von Behörden als ,bindend‘ wahrgenommen.“