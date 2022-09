Lego Serious Play Lego: Aus der Krise in die Büros der Führungskräfte

Wer hätte das in den 90ern gedacht? Wie die frisch veröffentlichten Zahlen des Konzerns zeigen, verzeichnete Lego im ersten Halbjahr 2022 einem Umsatz von knapp 3,6-Milliarden Euro. Damit erzielte das Unternehmen eine Steigerung von 17 Prozent. Vor 30 Jahren hingegen steckte Lego noch tief in der Krise. Die ersten Videospiele kamen auf den Markt und die bunten Bausteine schienen mehr und mehr aus der Zeit gefallen. Neue Ideen mussten her. Eine der vielleicht bahnbrechendsten Neuerungen, die damals unter CEO Kjeld Kirk Kristiansen entwickelt wurde: die Lego-Serious-Play-Serie, die seitdem den Siegeszug durch viele Büroräume angetreten hat.