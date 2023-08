Leistungsfähigkeit So können Sie die eigene Energie richtig einsetzen

Auf diese Weise wird der Berg an Arbeit so lange abgetragen, bis nur das übrig bleibt, was alle Voraussetzungen erfüllt und somit für den Job wirklich nötig ist. Über Bord gehen dann zum Beispiel feste Meetings ohne Agenda oder unproduktives Multitasking. Was man nicht selber erledigen muss oder kann, wird an fähige Kollegen delegiert.