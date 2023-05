Linke Regierung vor dem Ende Spaniens Verheißungen für die Arbeitswelt fallen dem politischen Machtwechsel zum Opfer

Frauenrechte und Gleichstellung haben in den vergangenen Monaten nicht nur politisch, sondern auch juristisch viel Aufsehen in Spanien erregt. Es gab mehrere wegweisende Urteile, die sich mit der Rolle – und dem Arbeitsaufwand – der Frau im Haushalt und bei der Kindererziehung beschäftigten: Im März bekam eine Frau in Andalusien in erster Instanz mehr als 200.000 Euro als Kompensation für die häusliche Arbeit in den 25 Jahren ihrer Ehe zugesprochen – trotz vereinbarter Gütertrennung. Der Ex-Mann der Frau, ein Unternehmer, der in den Jahrzehnten viel Geld verdiente, muss nun dafür aufkommen, dass sie sich allein um Kinder und Haushalt gekümmert hatte. Kurz zuvor hatte eine Frau in Galicien gut 34.000 Euro als Entschädigung für die getätigte Hausarbeit während der Ehe bekommen.