Lohnungleichheit Der Gender Pay Gap ist real – aber das stört nur die Frauen

Vielleicht liegt das auch daran, dass die Männer sich ihrer Privilegien bewusst sind und sie zumindest nicht voreilig aufgeben wollen. In Deutschland verdienen Männer im Schnitt 19 Prozent mehr als Frauen. Um diesen Gender Pay Gap zu minimieren, sehen Frauen wie Männer vor allem die Unternehmen in der Pflicht. Auffällig in der Umfrage ist aber, dass Frauen deutlich höhere Erwartungen an die Regierung richten: Auf die Frage, wen sie in der Verantwortung sehen, die Verdienstlücke zu schließen, sagten 55 Prozent von ihnen: die Politik. Unter den Männern waren es nur 33 Prozent. Die Betroffenen selbst sollen es richten, sagen hingegen 31 Prozent der Männer, aber nur 21 Prozent der Frauen. Diese Diskrepanz zeigt sich auch in der ganz persönlichen Karriereplanung: 27 Prozent der Männer gaben in der Umfrage an, dass es beim Jobwechsel für sie unbedeutend ist, ob das Unternehmen Frauen und Männer nachweislich gleich bezahlt. Unter den Frauen sagten das nicht einmal vier Prozent.