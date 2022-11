Unsere Telefonate mit NDIX und den Stadtwerken endeten ergebnislos: Jetzt wird gebuddelt.

Was mir besonders absurd erscheint: Die Stadtwerke Münster sind nicht nur an NDIX, dem Unternehmen, das nun also das zweite Rohr neben das erste legen will, beteiligt. Sie stellen auch einen Vertreter im Aufsichtsrat. Sollte der nicht einer solchen Verschwendung Einhalt gebieten? Auch wenn der Bund das alles zahlt – Aufsichtsräte, Städte und Gemeinden haben eine Verantwortung gegenüber den Steuerzahlern.