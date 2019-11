Mehr als nur „Vätermonate“ Wo Väter am längsten Elternzeit nehmen

Väter verzichten allerdings nicht deutschlandweit auf den Wunsch und das Recht Elternzeit zu nehmen. Auch regional gibt es dabei laut „Deutschland-Studie“ große Unterschiede beim Elterngeld für Väter: So beziehen im Landkreis Lüchow-Dannenberg (Niedersachsen) Väter, die vor der Geburt erwerbstätig waren, im Schnitt 4,7 Monate Elterngeld, im Landkreis Hildburghausen (Thüringen) dagegen nur 2,3 Monate. Der Anteil der Väter an den erwerbstätigen Beziehern von Elterngeld ist mit 36,1 in Jena vergleichsweise hoch und mit 16,4 Prozent im Eifelkreis Bitburg-Prüm (Rheinland-Pfalz) besonders niedrig.



Zu den Regionen, in denen Väter ebenfalls noch mit am längsten Elterngeld beziehen gehören das hessische Offenbach am Main (4,6 Monate), Hagen (4,6 Monate), Mönchengladbach (4,6 Monate) und Bonn (4,5 Monate). Mit am kürzesten ist die Dauer auch in Wolfsburg (2,4 Monate) sowie in den Kreisen Schmalkalden-Meiningen (Thüringen, 2,4 Monate), Neuburg-Schrobenhausen und Regen (beide Bayern und je 2,5 Monate).