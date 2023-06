10. Porto – Wie leicht kann einem dieser Satz rausrutschen: „How much porto does this parcel cost?“ Das postalische Codewort lautet postage. Oder schlicht wie immer: How much is this parcel? Sollten Sie sich unterdessen über die „Franking Order“ von DHL wundern, weil das so denglisch klingt: Es ist Englisch! You put a franking order to a postal service because you have to frank your letter or parcel.