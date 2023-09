Und warum labour?



Weil jeder Mensch am Anfang Arbeit macht! Mütter wissen, was ich meine: Eine Geburt ist Schwerstarbeit – giving birth is a tremendously laborious affair. Früher wurde die Angelegenheit in der englischen Sprache noch hochgestochen französisch formuliert. Früher, das war im 19. Jahrhundert, als Babys und Bräute in Großbritannien noch schwarz gekleidet waren. Wenn die Wehen einsetzten, wurde gesagt: The expecting mother is in travail. Heute ist „travail“ nicht mehr en vogue (im Englischen übrigens immer in vogue.) Egal, ob in England oder in den USA, man spricht lieber lateinisch: She is going into labour – sie ist auf dem Weg zur Arbeit. US-Amerikaner schreiben es weiterhin wie die alten Römer: labor.