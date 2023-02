1. Ich mache es kurzfristig – I'll do it at short notice.



2. Ich habe andauernd Termine – I have back to back meetings.



3. Morgen früh hast Du es – I'll send it/you'll have it first thing in the morning.



4. Soll ich das in den Kalender (ein)tragen? – Should I pencil it in?



5. Das entspricht nicht im Entferntesten meinen Erwartungen – that doesn't come anywhere near my expectations (Achtung – Heads up! Sagt ein Engländer That's not bad, meint er womöglich dasselbe.)



6. Im Gegenteil – On the contrary



7. Können wir den Termin vorverlegen? – Can we bring/put forward the meeting? (Der neuere Ausdruck Can we prepone the meeting? wird von Muttersprachlern oft noch als fremd empfunden.)



8. Er schlägt sich auf ihre Seite – he's siding with them.



9. Die Sache hängt/schwebt – it's up in the air/hanging in the air/pending/in the limbo.



10. Ich bin unter Zeitdruck – I'm pressed for time.