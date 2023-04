Are you lost in trainstation – verstehen Sie auch nur Bahnhof, wenn andere in den Englischbetrieb schalten? So wie die Deutsche Bahn! Englischpatzer sind schließlich das einzige, in dem sie Zuverlässigkeit garantiert. Wenn ich nur an neulich denke, als ich nach Zürich fahren wollte – wo der Zug nie ankam, weil die Verspätung so groß war, dass er an der Schweizer Grenze aus dem Verkehr gezogen wurde. „Our delay is too high“, erklärte der Schaffner. In verkehrsüblichem Englisch wäre es: We are severely delayed.