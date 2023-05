Bleiben acht Wörter, die ich in dieser Jahreszeit der Eisbestellung widmen möchte. Angesichts von aktuellen Preisen über zwei Euro oder Pfund pro Kugel ist es zwar ein frustrierendes Thema. Doch angesichts von unvorsichtigen Übersetzungen wie „ice balls“ – „geeiste Hoden“ – statt scoops ist es auch ein gefährliches. Deshalb ein kleines ice cream tutorial:



Vanille = vanilla (gesprochen wah-­nilla); hier kommt auch oft das Angebot frozen custard ins Spiel: eine spezielle Vanillecreme – für Franzosen die „crème anglaise“.

Pistazie = pistachio (gesprochen piss-tascho)

Zitrone = lemon

Johannisbeere = currant (nicht cassis)

in der Waffel = in a cornet (UK), in a cone; in a wafer

im Becher = a sundae (wie der Sonntag: sann-­däi)

mit Sahne = with cream

mit Streusel= with flakes, brittle, hundreds and thousands, sprinkles, granules



Unser Kolumnist ist u. a. Autor des Bestsellers „Hello in the Round! Der Trouble mit unserem Englisch und wie man ihn shootet“. Das Buch ist bei C.H. Beck erschienen.



Lesen Sie auch: 25 Englischpatzer, die so verrückt sind, dass sie Ihnen nicht passieren sollten!